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    Бойовики обстріляли контрольний пункт «Мар'їнка»

    Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали
    О 22.45 середи, 6 грудня, бойовики обстрілювали контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар'їнка», що на лінії розмежування в зоні АТО. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. «По позиціях, де несуть службу прикордонники, вогонь незаконні збройні формування відкрили із гранатометів, зокрема із АГС-17.
    • Сьогодні, 10:47
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    Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

    О 22.45 середи, 6 грудня, бойовики обстрілювали контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар'їнка», що на лінії розмежування в зоні АТО.

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    «По позиціях, де несуть службу прикордонники, вогонь незаконні збройні формування відкрили із гранатометів, зокрема із АГС-17. Терористи вели обстріли по контрольному пункту в’їзду-виїзду із окупованого н.п. Олександрівка», – уточнили прикордонники.

    Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар'їнка» не перебували, постраждалих немає.

    Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали, наголосили у ДПСУ.

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