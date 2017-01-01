Бойовики обстріляли контрольний пункт «Мар'їнка»

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

О 22.45 середи, 6 грудня, бойовики обстрілювали контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар'їнка», що на лінії розмежування в зоні АТО. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. «По позиціях, де несуть службу прикордонники, вогонь незаконні збройні формування відкрили із гранатометів, зокрема із АГС-17.



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Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

О 22.45 середи, 6 грудня, бойовики обстрілювали контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар'їнка», що на лінії розмежування в зоні АТО.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«По позиціях, де несуть службу прикордонники, вогонь незаконні збройні формування відкрили із гранатометів, зокрема із АГС-17. Терористи вели обстріли по контрольному пункту в’їзду-виїзду із окупованого н.п. Олександрівка», – уточнили прикордонники.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар'їнка» не перебували, постраждалих немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали, наголосили у ДПСУ.