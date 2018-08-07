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    Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів та мінометів

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    Українські військові - Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів та мінометів
    Українські військові

    Втрат серед захисників України немає

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні на Донбасі війська шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

    Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Павлопіль та Лебединське, а у районі Новолуганського наших захисників було обстріляно із 82 мм міномета.

    Втрат серед захисників України немає.

    Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, резюмували у прес-центрі.

    Нагадаємо, напередодні міністр оборони Степан Полторак розповів про заміну радянського вітання військових на «Слава Україні!».

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