Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів та мінометів



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Українські військові

Втрат серед захисників України немає

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні на Донбасі війська шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Павлопіль та Лебединське, а у районі Новолуганського наших захисників було обстріляно із 82 мм міномета.

Втрат серед захисників України немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, резюмували у прес-центрі.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Степан Полторак розповів про заміну радянського вітання військових на «Слава Україні!».