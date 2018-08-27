Бойовики обстріляли Травневе і Кряківку



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Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

Господар однієї з пошкоджених будівель отримав контузію

На Донбасі 26 серпня близько 22.30 з боку населеного пункту Гольмівське збройними формуваннями РФ було здійснено обстріл житлового сектору населеного пункту Травневе Бахмутського району.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«На місці події представниками української сторони СЦКК було задокументовано, що внаслідок прямого попадання міни калібру 82 мм зруйновано господарську будівлю (сарай), а від влучення пострілу ПГ-7ВЛ спричинено вигорання залишків зазначеної будівлі, розташованої на вул. Гайдара, 28», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що друга міна влучила поблизу зруйнованої будівлі та, не розірвавшись, залишилася глибоко всередині воронки.

Місце події загородили та викликали представників інженерної служби для розмінування.

Інших руйнувань, а також постраждалих серед мирного населення не зареєстровано.

«Відстань від місць влучання боєприпасів до найближчих позицій Збройних сил України становить близько 800 метрів. Це прямо свідчить про навмисний обстріл бойовиками мирного населеного пункту», - заявили у штабі ООС.

Також повідомляється, що 26 серпня близько 18:45 з боку населеного пункту Знам'янка збройними формуваннями РФ було здійснено обстріл житлового сектору населеного пункту Кряківка Новоайдарського району Луганської області.

«На місці події представниками СЦКК задокументовано пошкодження житлових та господарських споруд внаслідок влучання міни калібру 120 мм та снарядів калібру 30 мм та 23 мм. Господар однієї з пошкоджених будівель, розташованої на вул. Гагаріна, 25, чоловік 1952 р. н. отримав контузію», - повідомили у штабі.