Бойовики обстрілюють українських бійців на Донбасі з артилерії та мінометів

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Артилерія

Вчора противник 43 рази порушував режим припинення вогню

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Упродовж минулої доби, 18 травня, на всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування продовжували випробовувати оборону українських військ на міцність.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.

Зазначається, що вчора противник 43 рази порушував режим припинення вогню, з них 10 разів застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Українські війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

Активні бойові дії тривали на луганському напрямку в районах населених пунктів Новозванівка, Попасна, та Троїцьке.

На горлівському напрямку відмічається активність противника в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне. На донецькому – Авдіївська промзона, Піски.

На маріупольському напрямку постійно тривають бойові дії в районі населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине.

«В районі населеного пункту Водяне було виявлено снайперську пару. Контрснайперськими заходами наших підрозділів турбуючий вогонь снайпера було оперативно подавлено», - додали у прес-центрі.

За добу, що минула, та впродовж поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає. За даними розвідки, знищено двох та поранено трьох бойовиків російсько-окупаційних військ військ.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі нарощують арсенал вогневих засобів.