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    Окупанти на Донбасі заявляють про готовність до ще одного «референдуму»

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    У травні 2014 року озброєні сепаратисти провели на Донбасі, так званий &laquo;референдум&raquo; про статус регіону - Окупанти на Донбасі заявляють про готовність до ще одного «референдуму»
    У травні 2014 року озброєні сепаратисти провели на Донбасі, так званий «референдум» про статус регіону
    Скрвн з фото: Reuters

    Ватажок бойовиків запевняє, що готовий захищати «свої цінності»

    Окупанти на Донбасі готові провести ще один, так званий «референдум» про майбутній статус регіону. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна.

    «Ми готові знову показати наше прагнення до тих ідеалів і цінностей, заради захисту яких народ виходив на вулиці в 2014 році», ‒ запевняє терорист.

    До відома, у травні 2014 року озброєні сепаратисти провели на Донбасі, так званий «референдум» про статус регіону.

    На «голосування» винесли одне питання – чи підтримуєте ви акт про державну незалежність «Донецької народної республіки» (яка є самопроголошеною за рішенням сепаратистів). Дільниці тоді охороняли озброєні чоловіки.

    У світі ніхто, включно з Росією, не визнав, так звану «ДНР».

    Наразі вирішенням конфлікту на Донбасі займаються у Тристоронній контактній групі (Україна, Росія, ОБСЄ) і у Норманському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

    Нагадаємо, на окупованому Донбасі ОБСЄ побачила 11 невідведених танків.

    20 січня, під обстріли бойовиків потрапили українські позиції у двох районах.

    Наразі в Україні з дводенним візитом перебуває голова ОБСЄміністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. 

    Теги: Росія окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР Німеччина референдум Україна
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