Окупанти на Донбасі заявляють про готовність до ще одного «референдуму»

У травні 2014 року озброєні сепаратисти провели на Донбасі, так званий «референдум» про статус регіону

Ватажок бойовиків запевняє, що готовий захищати «свої цінності»

Окупанти на Донбасі готові провести ще один, так званий «референдум» про майбутній статус регіону. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна.

«Ми готові знову показати наше прагнення до тих ідеалів і цінностей, заради захисту яких народ виходив на вулиці в 2014 році», ‒ запевняє терорист.

До відома, у травні 2014 року озброєні сепаратисти провели на Донбасі, так званий «референдум» про статус регіону.

На «голосування» винесли одне питання – чи підтримуєте ви акт про державну незалежність «Донецької народної республіки» (яка є самопроголошеною за рішенням сепаратистів). Дільниці тоді охороняли озброєні чоловіки.

У світі ніхто, включно з Росією, не визнав, так звану «ДНР».

Наразі вирішенням конфлікту на Донбасі займаються у Тристоронній контактній групі (Україна, Росія, ОБСЄ) і у Норманському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

Нагадаємо, на окупованому Донбасі ОБСЄ побачила 11 невідведених танків.

20 січня, під обстріли бойовиків потрапили українські позиції у двох районах.

Наразі в Україні з дводенним візитом перебуває голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.