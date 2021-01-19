У російській «Лізі сміху» Зеленського хочуть виступати команди з «ДНР»

Проєкт Володимира Зеленського зі скандалом запускається на телеканалі «СТС»

Два колективи у заявці на кастинг вказали, що вони донеччани з «Донецької народної республіки»

У російській версії українського проєкту «Ліга сміху» хочуть взяти участь команди, які називають себе представниками так званої «ДНР».

Відповідна інформація опублікована на сайті Міжнародного союзу КВН у порядку виступів команд на кастинг-фестивалі «Ліга сміху».

Отже, у списку команд-учасниць кастингу, який відбудеться 25−27 січня в московському Домі КВН – колективи «Дует имени нет» і «Все Пуteam» вказані як донеччани з «Донецької народної республіки».

Також на даний момент на кастинг нового проєкту «СТС» зареєструвалися п’ять команд з материкової частини України: МУА, Збірна медиків (Одеса), Збірна Одеси, Падик 19 (Запоріжжя), Подруги твого хлопця (Харків); та дві – з окупованого Росією Криму: B.A.N.G. (Керч) і Ельвад Вагнер (Сімферополь). Список команд-учасниць кастингу, повідомляється на сайті організаторів, буде доповнюватися.

Нагадаємо, російський телеканал «СТС» запускає шоу «Ліга сміху» – франшизу канал купив у шведського дистриб’ютора Eccho Rights, з яким «Студія Квартал 95» співпрацює з 2012 року.

За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, в Україні торговою маркою «Ліга сміху» володіють Володимир Зеленський, Борис і Сергій Шефір, редактор «Ліги сміху» Андрій Чивуріна, керівник Drive Production Наум Барула і Андрій Яковлєв (режисер, сценарист і продюсер). Право власності, серед іншого, на цю торговельну марку Володимир Зеленський згадував у своїй декларації.

Зазначимо, що «Квартал 95» прокоментував продаж франшизи «Ліги сміху» російському каналу «СТС». «Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися», – заявили у «Студії «Квартал 95».

Купівлю франшизи на українське шоу «Студії «Квартал 95» вже підтвердив учасник креативної команди російської «Ліги сміху» редактор «Міжнародного союзу КВК» Євгеній Донських.