Бойовики поранили жителя Мар’їнки

Поліція відкрила справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни

У прифронтовій Мар’їнці на Донеччині чоловік отримав осколкове поранення через вибух невстановленого предмета під час обстрілу міста російськими окупантами. Про це 23 липня повідомили в поліції Донецької області.

«До поліції Курахового надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного місцевого мешканця з осколковими пораненнями різних частин тіла», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав сьогодні, 23 липня, о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу.

Наразі всі обставини події встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Додамо, що минулої доби окупанти стріляли з гранатометів та мінометів. Зранку 23 липня було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

До слова, ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів.

Зазначимо, що за час «перемир’я» на Донбасі бойовики вбили 45 українських військових.

Також ОБСЄ назвала нову «гарячу точку» на Донбасі.



