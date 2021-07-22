За час «перемир’я» на Донбасі бойовики вбили 45 українських військових

У Збройних силах назвали кількість військових, які загинули та були поранені на Донбасі за час режиму тиші

Загалом за час бойових дій на Донбасі – тобто з квітня 2014 року – загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення

Протягом так званого режиму тиші, який на Донбасі триває з 27 липня 2020 року, унаслідок обстрілів бойовиків загинули 45 українських військовослужбовців, ще 150 зазнали поранень. Про це пише «Громадське» з посиланням на відповідь пресслужби Збройних сил України.

Загалом за час бойових дій на Донбасі – тобто з квітня 2014 року – загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення.

Це дані станом на 18 липня – після того стало відомо про смерть у лікарні 29-річного військового Олександра Горбенка із Кривого Рогу. Він дістав поранення 15 липня внаслідок обстрілу бойовиків.

Також до цієї статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.

У Збройних Силах назвали кількість військових, які загинули та були поранені на Донбасі за час режиму тиші Фото: hromadske

Раніше в ООН підрахували, що загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить приблизно від 42,5 до 44,5 тисячі людей.

З них близько 13,2-13,4 тисячі людей загинули. Йдеться про понад 3,4 тисячі цивільних людей, приблизно 4,2 тисячі українських військових та приблизно 5,8 тисячі бойовиків.

З 27 липня 2020 року на Донбасі запрацювало нове перемир'я. Протягом перших місяців кількість обстрілів була дещо меншою, однак ще з весни на сході України спостерігається чергове загострення.

Також розвідка повідомляє, що наразі на Донбасі активізувалися російські снайпери.