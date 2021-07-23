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    ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів

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    Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області - ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів
    Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області

    Доба на Донбасі: нарахували понад сотню порушень так званого «режиму тиші»

    Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 22 липня. Серед порушень – численні вибухи, обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Такі дані звіту СММ ОБСЄ за 22 липня.

    Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області – 98. ОБСЄ повідомляє про сім вибухів невизначеного походження.

    Більшість обстрілів сталися в районі Майорська. А в районі окупованого Спартака спостерігачі чули 40 черг із великокаліберних кулеметів.

    У Луганській області ОБСЄ зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 19 вибухів. При цьому велика частина порушень сталася в районі Попасної. Там чули 16 вибухів невизначеного походження. Також вибухи були чутні в Первомайську і Калиново-Борщуватому.

    Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі спостерігачів з організації з безпеки і співробітництва в Європі. За інформацією ОБСЄ, бойовики шість разів не пропустили патруль через блокпости та раз затримали спостерігачів. При цьому в деяких випадках причину не назвали.

    Нагадаємо, у Луганській області зона розведення сил біля Золотого перетворюється на гарячу точку. Там ОБСЄ фіксує численні порушення і використання важкої зброї.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі
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    ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів