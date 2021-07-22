ОБСЄ назвала нову «гарячу точку» на Донбасі

На Луганщині зростає кількість обстрілів

Ситуація з безпекою на сході України останніми місяцями продовжує погіршуватися і зона поблизу ділянки розведення сил і засобів біля Золотого на Луганщині перетворюється на «гарячу точку». Про це йдеться у повідомленні спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Гайді Грау після чергової зустрічі ТКГ 21 липня.

«Доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важкого озброєння», – заявила Грау.

Вона нагадала, що рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню і «протягом декількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення».

За її словами, це є доказом того, що всеосяжного припинення вогню можливо досягнуто за умови, що сторони виявлять необхідну політичну волю.

Коментуючи засідання ТКГ, Грау повідомила, що учасники Робочої групи з безпеки «вкотре зосередили свою увагу на загальних концептуальних темах», однак «повторення давно відомих позицій не дозволяє ухвалити практичні рішення».

Нагадаємо, що після приходу до влади Володимира Зеленського його команда у 2019 році піщла на перемовини у Мінську та домовилась розвести сили біля Петрівського та Золотого. При чому мешканці прифронтового Золотого Луганської області не хотіли відведення Збройних сил України, бо тоді їхні домівки опинилися вже у «сірій зоні», де немає нормальних умов для життя.

До слова, напередодні ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО потяг із 50 вагонами невідомого вмісту.

Зазначимо, що протягом минулих суботи та неділі у Донецькій і Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 741 порушення режиму припинення вогню.

Додамо, що спецпредставниця глави ОБСЄ в Україні Гайді Грау вийде з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а саме – офіційно покине свій пост до кінця липня.

Зазначимо, Гайді Грау займала пост спеціального представника ОБСЄ в Україні і ТКГ з грудня 2019 року, вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

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