Війна на Донбасі: окупанти стріляють з гранатометів та мінометів
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає
Протягом минулої доби, 22 липня, на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
«Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.
До слова, ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів.