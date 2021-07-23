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    Війна на Донбасі: окупанти стріляють з гранатометів та мінометів

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    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь - Війна на Донбасі: окупанти стріляють з гранатометів та мінометів

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає

    Протягом минулої доби, 22 липня, на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

    Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

    «Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    «Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

    До слова, ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Війна на Донбасі: окупанти стріляють з гранатометів та мінометів