ЄС засуджує мілітаризацію Криму та обмеження судноплавства через Керченську протоку

Члени СММ ОБСЄ «повинні мати повний, вільний та безперешкодний доступ до півострова»

У ЄС висловили занепокоєння з приводу законодавства, прийнятого російською окупаційною владою у Криму

Євросоюз засуджує мілітаризацію Росією тимчасово окупованого Криму та спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку. Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 липня.

«Ми засуджуємо мілітаризацію Кримського півострова, а також подальші спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку, у тому числі до Азовського моря та з нього», – зазначається у заяві, цитує Укрінформ.

У ЄС висловили занепокоєння з приводу законодавства, прийнятого російською окупаційною владою у Криму, яке дозволяє лише громадянам Росії володіти землею у визначених «прикордонних районах» півострова.

«Це законодавство та всі інші порушення міжнародного права можуть дестабілізувати ситуацію з безпекою не лише в Україні, але й у Чорному морі та регіоні загалом», – заявили у Євросоюзі.

Також у ЄС повідомили про стурбованість із приводу постійних нападів на жителів Криму, зокрема на кримських татар, які виступають проти незаконної окупації.

«У цьому контексті ми засуджуємо вирок Ремзі Бекірову, кримському татарину та журналісту платформи «Кримська солідарність», а також дев'ять нових кримінальних справ проти місцевих жителів, які відмовились вступати на військову службу Російській Федерації», – зазначається у заяві.

Члени СММ ОБСЄ, відповідно до свого мандату, який охоплює всю Україну, як і інші міжнародні суб'єкти у сфері захисту прав людини «повинні мати повний, вільний та безперешкодний доступ до півострова».

Окремо в ЄС повідомили, що вітають ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо скликання саміту Кримської платформи 23 серпня, а також усі дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Було повідомлено, що з цієї нагоди у Києві будуть присутні президент Європейської ради Шарль Мішель та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, а також лідери багатьох країн-членів ЄС.

Нагадаємо, на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо між Кримом і Україною зобразили межу. На малюнку Крим відділений кордоном від України.

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