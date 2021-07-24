«Вони пускають нам кров, щоб переговори йшли «цікавіше». На Банковій прокоментували відсутність припинення вогню на Донбасі

Зараз, коли посилилися грубі порушення режиму припинення вогню, загальна кількість загиблих все одно менша, ніж до початку встановлення тиші, стверджує Арестович

Олексій Арестович розповів, що найскладніше працювати у політичній підгрупі ТКГ

Чому, пори переговори, які постійно тривають, та режим припинення вогню, на Донбасі і далі продовжують гинути військові. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів заявив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович. Він також поділився, яка атмосфера зараз панує у ТКГ.

– Це просто чекістський метод, вони пускають нам кров, щоб переговори йшли «цікавіше». Навіть зараз, коли посилилися грубі порушення режиму припинення вогню і є важкі наслідки, загальна кількість загиблих менша, ніж до початку режиму встановлення тиші. А був такий період, близько трьох-чотирьох місяців, коли взагалі не стріляли. З липня до листопада минулого року практично взагалі не було втрат. Зараз є вже майже 50 загиблих. А до цього щороку десь по 150 наших гинули. Все ж зараз утричі менше, – пояснив радник.

За словами Арестовича, зараз змінилися три дипломати, координатори політичної і гуманітарної груп від ОБСЄ. Так, Шарлотта Реландер в працює гуманітарній, а Сільві-Аньєс Берман в політичній.

– Вони по-різному поводяться, у них всіх свої точки зору. Можу сказати, що координатор з гуманітарної підгрупи вдало почала, вона зазначила одразу, що Росія – сторона конфлікту, а координатор політичної підгрупи більш дипломатичний, – поділився Арестович.

Радник також зазначив, що найскладніше працювати у політичній підгрупі. Це поле, де росіяни найбільш завзято роблять вигляд, що вони не сторона конфлікту та наполягають, що Україна має вести перемовини з так званими представниками «ЛНР» і «ДНР».

– Коли вони зрозуміли, що президента Зеленського не вдасться продавити, а це було в жовтні минулого року, то вони змінили тактику і почали щохвилини підкреслювати, що вони не сторона конфлікту, а посередники. А ми їм весь час нагадуємо про зворотне, – сказав Арестович.

Він також розповів, що ТКГ більше не працюватиме у Мінську, для цього оберуть якусь нейтральну країну Європи, до прикладу, Австрію або Швейцарію. Адже до держави, яка є членом НАТО, росіяни не поїдуть.

Тим часом, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки». Членкиня гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова у програмі «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» розповіла, що щоразу, коли Російська Федерація не може своїх амбіцій задовольнити в переговорному процесі, вона загострює конфлікт на Донбасі.

Додамо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 22 липня. Серед порушень – численні вибухи, обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте також: