Доба на Донбасі: три порушення режиму тиші

Бойовики гатили з гранатометів та кулеметів

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Богданівка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 9 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 84 адміністративних правопорушення.

Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4475 транспортних засобів та 4362 особи. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись три особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 753 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 769 осіб.