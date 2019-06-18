Бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах, - розвідка



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Фото: iPress.ua

Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури

Командування російських окупаційних продовжує заходи з облаштування нових та маскування існуючих вогневих позицій підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Військова розвідка зокрема зазначає, що зросла інтенсивність робіт з обладнання позицій артилерії та протиповітряної оборони, у т. ч. в населених пунктах, що суттєво посилює небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

«Так, 17 червня ц.р. з метою провокування відкриття вогню у відповідь противником здійснено обстріл підрозділів Об’єднаних сил із застосуванням артилерії, з позицій, розташованих в житлових кварталах Донецька», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Як раніше повідомляла військова розвідка, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.