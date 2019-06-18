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    Аваков домовився з французами про виробництво катерів для прикордонників

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    <span>Патрульний катер OCEA FPB 98 MKI&nbsp;</span> - Аваков домовився з французами про виробництво катерів для прикордонників
    Патрульний катер OCEA FPB 98 MKI 

    Військовослужбовці Держприкордонслужби будуть використовувати їх для моніторингу кордону та спеціальних операцій

    Україна та Франція спільно вироблятимуть патрульні катери для прикордонників. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України будуть використовувати їх для моніторингу кордону та спеціальних операцій. Про це сьогодні, 18 червня, заявив глава МВС України Арсен Аваков, передає пресслужба відомства.

    «З міністром фінансів Франції Бруно ле Мером обговорили питання спільного виробництва в Україні патрульних катерів для наших прикордонників», – сказав Аваков.

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    Він підкреслив, що наразі в Україні відсутнє виробництво алюмінієвих кораблів.

    «Легкі та маневрові ці катери будуть використовуватися прикордонниками для моніторингу кордону та проведення спецоперацій», – сказав Аваков.

    Нагадаємо, це вже друга велика угода між МВС України та французькою стороною.

    Так, в березні 2018 року вітчизняне МВС та Міністерство Європи та закордонних справ Франції підписали угоду про постачання до України 55 вертольотів компанії Airbus Helicopters. В кінці 2018 року Україна отримала два гелікоптери Airbus для рятувальників і нацгвардійців.

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