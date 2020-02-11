Міністр оборони пояснив, навіщо Україна погоджується на розведення сил на Донбасі



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Розведення на окремих ділянках не впливає на ситуацію з безпекою в регіоні, зазначив Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк пояснив, чому Україна погоджується на розведення сил та засобів на лінії розмежування на Донбасі.

Про це йшлося в ефірі шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами міністра, розведення на окремих ділянках не впливає на ситуацію з безпекою в регіоні та не сприяє припиненню війни.

«Окремі точки, вони, звичайно, війну не зупинять. Війна може припинити тільки політична воля агресора. І [бажання] зупинити, і виконати Мінські угоди і піти з нашої країни. Це те, що зупинить війну», – сказав Загороднюк.

Однак розведення сил є доцільним з точки зору його гуманітарного значення, вважає міністр.

«Перші три точки розведення, які були, вони були підписані на додаток до протоколів з Мінських угод та наша країна пішла на це для того, щоб виконати Мінські угоди, щоб дійти до наступних шляхів можливого мирного врегулювання конфлікту. Крім того, розведення в таких точках як Золоте та особливо в Станиці Луганській мали гуманітарний сенс. … З гуманітарної точки зору це для нас вигідно, як для країни, це стратегічно повністю відповідає нашим завданням», — зазначив він.

В комюніке паризького саміту в нормандському форматі йшлося, що сторони вважають за необхідне запровадити «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство відповідно до версії, погодженої в рамках Н4 і Тристоронньої контактної групи.

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Нагадаємо, міністр оборони пояснив деталі призову до війська з 18 років.