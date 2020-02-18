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    Бойовики обстрілюють українських бійців з мінометів: без втрат за минулу добу

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    17 лютого на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів - Бойовики обстрілюють українських бійців з мінометів: без втрат за минулу добу
    17 лютого на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів

    Окупанти застосовують заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм

    У понеділок, 17 лютого, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів:

    • поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомету - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
    • два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – сім мін, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
    • у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету – вісім пострілів та великокаліберного кулемету;
    • поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомету – вісім пострілів.

    Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях три міни зі 120-мм міномету, чотири міни з міномету калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомету.

    Вчора, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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