Бойовики обстрілюють українських бійців з мінометів: без втрат за минулу добу



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17 лютого на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів

Окупанти застосовують заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм

У понеділок, 17 лютого, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів:

поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомету - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;

два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – сім мін, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;

у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету – вісім пострілів та великокаліберного кулемету;

поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомету – вісім пострілів.

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях три міни зі 120-мм міномету, чотири міни з міномету калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомету.

Вчора, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.