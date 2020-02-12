У Мінську погодили нову ділянку для розведення сил на Донбасі



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Розведення війск і техніки планують здійснити в районі Гунтового

Робота над погодженням ще двох нових ділянок триває

У Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі практично погоджено, що однією з трьох нових ділянок для розведення сил і засобів від лінії розмежування стане район біля населеного пункту Гнутове у Донецькій області. Про це повідомила прессекретарка представника України у ТКГ, експрезидента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

«Практично погоджено одну з ділянок розведення в районі населеного пункту Гнутове, яку раніше було запропоновано українською стороною. Триває робота над погодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку НЗФ ОРДЛО», - заявила прессекретарка Кучми.

Нагадаємо, розведення сил української армії та окупаційних військ в районі Станиці Луганської відбулось у червні 2019 року, поблизу Золотого - наприкінці жовтня, в районі Богданівки і Петрівського – у листопаді.

Лідери країн «нормандського формату» під час зустрічі 9 грудня 2019 року в Парижі підтримали домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів ще у трьох місцях. Попередньо узгоджено, що розведення має відбутись до кінця березня 2020 року. При цьому поки не відомо, в яких саме районах воно має відбутися.

Раніше у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту.