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    «Немає прогресу»: у Кремлі не вірять, що «норманський саміт» пройде у квітні

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    Попередній саміт Нормандської четвірки відбувся у грудні 2019 року - «Немає прогресу»: у Кремлі не вірять, що «норманський саміт» пройде у квітні
    Попередній саміт Нормандської четвірки відбувся у грудні 2019 року

    «Наразі ми не спостерігаємо прогресу у жодному з напрямів», — сказав глава МЗС Росії

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сумнівається, що наступний «нормандський саміт» відбудеться у квітні 2020 року, оскільки українська сторона, за його словами, не дотримується своїх домовленостей, досягнутих на зустрічі 9 грудня у Парижі.

    Про це він заявив за підсумками 56-й Мюнхенської конференції з питань політики безпеки, повідомляє пресслужба МЗС РФ.

    «Наразі ми не спостерігаємо прогресу у жодному з напрямів. Розведення сил і засобів гальмується Києвом», — сказав Лавров.

    Він наголосив, що перед самітом у Парижі погодили розведення сил по всій лінії зіткнення, однак під час зустрічі президент Володимир Зеленський «категорично відмовився підписуватися під цим зобов'язанням» і наполіг на розведенні у трьох населених пунктах.

    «Ці три конкретні населені пункти досі узгоджуються, і ми бачимо відсутність великого бажання української сторони домовлятися на цю тему», — додав він.

    Також міністр заявив, що не бачить прогресу у виконанні ще однієї домовленості паризького саміту — взаємодії з розмінування.

    «Ясно, що «на землі» розвести сили й засоби без прямого діалогу не виходить, так само як і не виходить домовлятися про розмінування. Однак ви чуєте заяви офіційних осіб української Адміністрації про те, що вони готові розмовляти з мешканцями Донбасу, а не з тими людьми, яких обрали жителі для забезпечення нормального життя цих територій», — уточнив Лавров.

    Також прогресу він не вбачає й у включенні «формули Штайнмаєра» в українське законодавство та вирішенні всіх аспектів правового статусу Донбасу в законодавстві України на постійній основі.

    Напередодні у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що проведення нової зустрічі лідерів Нормандської четвірки залежить від прогресу у виконанні попередніх домовленостей.

    Нагадаємо, 14 лютого Зеленський і Путін обговорили наступну «нормандську зустріч».

    До слова, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.

     Читайте також статтю:
    Нормандський формат МЗС Росія Донбас міністр саміт Сергій Лавров політика розмінування Володимир Зеленський Україна розведення військ на Донбасі формула Штайнмаєра
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