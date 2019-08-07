Бойовики сьогодні п’ять разів відкривали вогонь



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Противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У середу, 7 серпня, російські терористи на Донбасі 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» загарбниуи обстріляли українські укріплення поблизу Водяного та Лебединського з напрямку Ужівки зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Луганського з напрямку Нижнього Лозового з автоматичних гранатометів, неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, під Новозванівкою з напрямку Калинового-Борщуватого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 6 серпня внаслідок ворожих обстрілів загинули 4 бійці ООС, ще один - зазнав поранення.

7 серпня у зв’язку з обстрілом біля Павлополя на Донбасі, внаслідок якого загинули четверо бійців, зранку в Офісі президента відбулась нарада за участі представників Генштабу, Міноборони та Ради нацбезпеки й оборони.

Зеленський також подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну і закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі. В пресслужбі Кремля в свою чергу повідомили, що Путін в розмові з Зеленським підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами. Також російською стороною вказувалось на важливість надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу.

Президент України в свою чергу заявив, що немає необхідності вносити зміни до Конституції України.