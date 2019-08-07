Зеленський подзвонив Путіну і попросив вплинути на бойовиків на Донбасі (відео)



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Сьогодні Зеленський переніс на кілька годин виліт до Туреччини у зв’язку з нарадою щодо порушенням окупантами перемир’я на Донбасі та загибеллю чотирьох українських військових

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

«Я сьогодні з ранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним із цього приводу (обстріл і загибель українських військових – Ред.). Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», - сказав Зеленський на брифінгу в середу в Києві.

Також він нагадав, що треба дуже терміново зустрітись лідерам нормандської четвірки і «подивитись один одному в очі».

Зеленський сказав, що розмова з Путіним була довга. «Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деякі деталі, що наші люди стріляють по цивільним людям. Всі говорять про те, що хочуть миру, але крім слів ми повинні рухатись дуже швидкими кроками», - нарікає президент.

Сьогодні Зеленський має ще подзвонити президенту Франції Макрону вже з території Туреччини, а також зв’язатись з Ангелою Меркель.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Перша телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулась 11 липня. Ключовим питанням тоді було звільнення полонених військових моряків.