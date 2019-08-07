Путін розповів Зеленському, що заважає встановленню миру на Донбасі



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Фото: сайт Кремля

Під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України Путін поскаржився, що обстріли українських військових перешкоджають деескалації конфлікту, і нагадав про особливий статус Донбасу

Сьогоднішня телефонна розмова між главами України та Росії відбулась за ініціативи Володимира Зеленського, повідомили в пресслужбі Кремля.

«В ході обговорення проблематики врегулювання на південному сході України була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Володимир Путін зазначив Зеленському, що саме обстріли українських військових перешкоджають деескалації конфлікту.

«Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення», - повідомляє пресслужба.

Також російською стороною важливість надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу.

«Домовлено про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в «нормандському форматі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський на кілька годин відклав свій виліт до Туреччини у зв’язку з нарадою, яку скликали щодо вчорашньої загибелі після обстрілу чотирьох українських військових. Також президент України повідомив, що 7 серпня зранку провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав його вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

Зеленський також сказав, що Путін вказував на те, що українські військові «стріляють по цивільним людям».

Ігор Коломойський в інтерв’ю російському РБК сказав, що Мінські угоди не працюють, тому що там є пункт про зміну Конституції України, який неможливо реалізувати. Йдеться про надання особливого статусу ОРДЛО.