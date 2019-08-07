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    Політика

    Зеленський – Путіну: Конституцію України для ОРДЛО міняти не треба

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    Зеленський сьогодні зранку провів нараду з військовими - Зеленський – Путіну: Конституцію України для ОРДЛО міняти не треба
    Зеленський сьогодні зранку провів нараду з військовими
    Фото: сайт президента

    Немає необхідності вносити зміни до Конституції України, щоб захищати права всіх українців, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський заявив своєму колезі Володимиру Путіну, що немає необхідності закріплювати в Конституції особливий статус Донбасу. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.

    «Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України», - йдеться в повідомленні.

    Путін, зі свого боку, під час розмови з Зеленським «підтверджував виняткову важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу».

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    Як повідомлялось, сьогодні Зеленський на кілька годин відклав свій виліт до Туреччини у зв’язку з нарадою, яку скликали щодо вчорашньої загибелі після обстрілу чотирьох українських військових. Також президент України повідомив, що 7 серпня зранку провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав його вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

    Нагадаємо, другі мінські угоди передбачали зміну Конституції України з урахуванням особливостей ОРДЛО, а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окупованих районів Донбасу.

    Ігор Коломойський в інтерв’ю російському РБК сказав, що Мінські угоди не працюють, тому що там є пункт про зміну Конституції України, який неможливо реалізувати. Йдеться про надання особливого статусу ОРДЛО.

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