Зеленський – Путіну: Конституцію України для ОРДЛО міняти не треба
Немає необхідності вносити зміни до Конституції України, щоб захищати права всіх українців, зазначив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив своєму колезі Володимиру Путіну, що немає необхідності закріплювати в Конституції особливий статус Донбасу. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.
«Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України», - йдеться в повідомленні.
Путін, зі свого боку, під час розмови з Зеленським «підтверджував виняткову важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу».
Як повідомлялось, сьогодні Зеленський на кілька годин відклав свій виліт до Туреччини у зв’язку з нарадою, яку скликали щодо вчорашньої загибелі після обстрілу чотирьох українських військових. Також президент України повідомив, що 7 серпня зранку провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав його вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.
Нагадаємо, другі мінські угоди передбачали зміну Конституції України з урахуванням особливостей ОРДЛО, а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окупованих районів Донбасу.
Ігор Коломойський в інтерв’ю російському РБК сказав, що Мінські угоди не працюють, тому що там є пункт про зміну Конституції України, який неможливо реалізувати. Йдеться про надання особливого статусу ОРДЛО.