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    Бойовики тричі обстріляли українських захисників

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    Бойовики тричі обстріляли українських захисників

    Після 10-ї ранку окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Невельського

    Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли.

    Про це 28 жовтня повідомляє пресслужба Міноборони.

    На Луганському напрямку у нічний час противник з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Травневого.

    Позиції українскьих військ біля населеного пункту Золоте-4 ворог обстріляв з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

    На Донецькому напрямку після 10-ї ранку окупанти 15 хвилин з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках Невельського.

    Втрат з боку ЗСУ немає.

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

     Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони військові Операція Об’єднаних сил
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