Бойовики вночі порушили «хлібне перемир’я»: поранено військового



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Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню

Вчора окупанти на Донбасі не стріляли, натомість цієї ночі порушили заборону на використання зброї

У п’ятницю, 26 липня, бойовики на Донбасі дотримувалися сталого режиму припинення вогню. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будьякої зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомету.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.