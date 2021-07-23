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    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)

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    Окупанти обстріляли Опитне на Донбасі - Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)
    Окупанти обстріляли Опитне на Донбасі
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    Російські найманці стріляли з мінометів по житловому сектору

    Проросійські бойовики на Донбасі вранці 23 липня обстріляли з мінометів околиці населеного пункту Опитне. Вогонь бойовики вели з території окупованого населеного пункту Веселе. Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил.

    Обстріл населеного пункту відбувся у період з 4:42 по 5:35 ранку. Окупанти застосували міномети 120-го калібру, випустивши 20 снарядів. Ці міномети заборонені мінськими домовленостями.

    «Спостережною групою української сторони СЦКК проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі», – повідомили у штабі.

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    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)
    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)
    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)
    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)
    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)

    Українська сторона вже направила ноти на адресу голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в яких повідомила про дані порушення з боку окупантів.

    Нагадаємо, що вранці бойовики поранили жителя Мар’їнки. Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав сьогодні, 23 липня, о 06.45 на подвір’ї власного домоволодіння у місті Мар’їнка. Попередньо, в результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу. Наразі всі обставини події встановлюються.

    До слова, ОБСЄ фіксує на Донбасі кулеметні обстріли, бойовики не пускають спостерігачів.

    Зазначимо, що за час «перемир’я» на Донбасі бойовики вбили 45 українських військових.

    Також ОБСЄ назвала нову «гарячу точку» на Донбасі.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл будинок
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    Бойовики знищили приватний будинок у Опитному (фото)