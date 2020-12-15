Брав гроші у Курченка?Прокуратура поставила крапку в скандальній справі проти Саакашвілі (документ)

Колишній президент Грузії підозрювався у сприянні учасникам злочинних угруповань, а саме - отримання грошей від олігарха-втікача Сергія Курченка

Прокуратура Києва закрила кримінальне провадження №22018101110000039 за підозрою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у сприянні учасникам злочинних угруповань (ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 256 КК України).

Про це «Главкому» у відповідь на запит повідомила керівниця управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Служби безпеки України Олена Гітлянська.

За її даними, закриття справи відбулося у червні 2020 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК (відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).

Відповідь СБУ на запит «Главкома»

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу олігархом-утікачем Сергієм Курченком людям Міхеіла Саакашвілі $500 тисяч. Він нібито вирішив спонсорувати лідера «Руху нових сил» в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.

Наприкінці листопада 2020 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень було оприлюднено ухвалу Печерського районного суду Києва від 19 червня. У ній зазначалося, що із скаргою до суду звернувся адвокат Грушовець в інтересах Саакашвілі. Він просив суд скасувати постанову слідчого СБУ від 31 липня 2019 року про зупинення досудове розслідування через необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. На думку адвоката, дії правоохоронців є формальним приводом, щоб затягнути досудове розслідування.

Тоді Печерський райсуд Києва став на бік Саакашвілі і скасував постанову слідчого СБУ про зупинення досудове розслідування. Фактично після цього, якщо вірити відповіді пані Гітлянської, й відбулося закриття кримінального провадження щодо експрезидента Грузії.