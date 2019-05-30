Brexit спричинив обвал в британському автомобілебудуванні



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В березні падіння виробництва складало 13%, а в лютому 15% порівняно із відповідними місяцями 2018 року

Виробництво автомобілів в Великій Британії за рік впало на 22,4%

Статистичні дані щодо виробництва автомобілів в Великій Британії зафіксували значне падіння темпів виробництва в квітні цього року. Так минулого місяця було створено 70 971 автомобіль – у той час як в квітні 2018 року із конвеєра зійшли 120 970 машин.

Рівень падіння виробництва склав 44,5%. В березні падіння виробництва складало 13%, а в лютому 15% порівняно із відповідними місяцями 2018 року.

Загалом же виробництво машин в Великій Британії за квітень 2018 – квітень 2019 року скоротилося до 441 260 одиниць або на 22,4%, пише видання The Guardian.

Причиною різкого скорочення темпів виробництва автомобілів в квітні 2019 року стало рішення великих компаній (BMW, Peugeot, Jaguar Land Rover) сповільнити темпи випуску напередодні 29 березня. Саме на цю дату першопочатково був запланований вихід Великої Британії із ЄС.

Виробники побоювалися, що вихід створить проблеми із постачанням комплектуючих, що призведе до сповільнення виробництва. Як наслідок, автомобільні компанії пішли на превентивний крок щодо скорочення темпів виробництва.

Проте компанії не зможуть повторити подібний крок напередодні 31 жовтня. Саме на цю дату тепер перенесений вихід Великої Британії із ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).