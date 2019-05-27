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    «Мей іде, Brexit залишається?». Експерт розповів про виклики перед Великою Британією

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    «Мей іде, Brexit залишається?». Експерт розповів про виклики перед Великою Британією

    Як вирішуватиметься питання Brexit?

    27 травня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Мей іде, Brexit залишається?»

    Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, який проаналізує відставку прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей, як вирішуватиметься питання Brexit, хто стане наступним прем’єр-міністром, які виклики стоятимуть перед Великою Британією.

    Як відомо, після заяви прем'єра Британії Терези Мей про готовність піти з цієї посади про свій намір зайняти пост лідера правлячої Консервативної партії і глави кабміну повідомили вже сім британських політиків.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

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