ЄС готовий переглянути умови угоди з Британією через Brexit, - МЗС Британії



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Колишній прем'єр Британії Тереза Мей минулого року тричі погоджувала пакет з Євросоюзом, але парламент Великобританії знаходив можливості відкласти процедуру

Канцлер Німеччини Ангела Меркель дала зрозуміти, що Європейський союз готовий до перегляду угоди, - Джеремі Хант

Європейський союз готовий переглянути умови угоди через вихід Британії з ЄС (Brexit). Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант. Про це повідомляє AFP.

За його словами, канцлер Німеччини Ангела Меркель дала йому, як одному з претендентів на пост прем'єр-міністра, зрозуміти, що Європейський союз готовий до перегляду угоди.

«Вона сказала, що з новим британським прем'єр-міністром ми хотіли б розглянути будь-які ваші рішення. Я абсолютно впевнений, якщо ми приймемо правильний підхід до цього, європейці будуть готові домовитися про пакет», - зазначив Хант.

У той же час він не уточнив, чи мається на увазі саме нову юридично зобов'язуючу угоду.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Британії Тереза Мей тричі погоджувала пакет з Євросоюзом в минулому році, але парламент Великобританії знаходив можливості відкласти процедуру. Останнє продовження було призначено на 31 жовтня.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра Британії Борис Джонсон заявив, що в разі отримання посади він не буде платити Європейського союзу за Brexit на нинішніх умовах угоди. За словами Джонсона, Великобританія не буде оплачувати вихід з Євросоюзу поки не буде ясності про шлях вперед.

Нагадаємо, Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.