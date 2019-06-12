Джонсон заявив, що затримка Brexit означатиме поразку для Британії



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Один із претендентів на посаду прем'єра Британії Борис Джонсон

Джонсон зазначив, що варіант виходу без угоди є «життєво важливим інструментом переговорів»

Один із претендентів на прем'єрську посаду в уряді Британії Борис Джонсон заявив, що він не підтримує варіант Brexit без угоди, але хоче внести зміни до існуючої угоди.

Про це пише BBC.

«Борис Джонсон сказав, що він не прагне реалізації варіанту Brexit без угоди, у промові, присвяченій початку змагання за посаду очільника Консервативної партії», - йдеться у повідомленні.

Водночас Джонсон зазначив, що варіант виходу без угоди є «життєво важливим інструментом переговорів», і Велика Британія «повинна здобути щось краще, ніж існуюча угода».

«Затримка означатиме поразку», - сказав політик, додавши, що Британія у будь-якому разі має вийти з ЄС 31 жовтня.

Нагадаємо, Європейський союз готовий переглянути умови угоди через вихід Британії з ЄС.