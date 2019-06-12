  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Джонсон заявив, що затримка Brexit означатиме поразку для Британії

    • Розсилка
    Один із претендентів на посаду прем'єра Британії Борис Джонсон - Джонсон заявив, що затримка Brexit означатиме поразку для Британії
    Один із претендентів на посаду прем'єра Британії Борис Джонсон

    Джонсон зазначив, що варіант виходу без угоди є «життєво важливим інструментом переговорів»

    Один із претендентів на прем'єрську посаду в уряді Британії Борис Джонсон заявив, що він не підтримує варіант Brexit без угоди, але хоче внести зміни до існуючої угоди.

    Про це пише BBC.

    «Борис Джонсон сказав, що він не прагне реалізації варіанту Brexit без угоди, у промові, присвяченій початку змагання за посаду очільника Консервативної партії», - йдеться у повідомленні.

    Водночас Джонсон зазначив, що варіант виходу без угоди є «життєво важливим інструментом переговорів», і Велика Британія «повинна здобути щось краще, ніж існуюча угода».

    «Затримка означатиме поразку», - сказав політик, додавши, що Британія у будь-якому разі має вийти з ЄС 31 жовтня.

    Нагадаємо, Європейський союз готовий переглянути умови угоди через вихід Британії з ЄС.

    ЄС Brexit партії політика Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ