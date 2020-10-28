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    Київ залишається у топ-10 мегаполісів із найбруднішим повітрям у світі

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    Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря - Київ залишається у топ-10 мегаполісів із найбруднішим повітрям у світі
    Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря
    Фото: Главком

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 147 при нормі у 50

    Станом на 23:45 28 жовтня Київ знаходиться на восьмому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 147 при нормі у 50.

    Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

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    Нагадаємо, станом на ранок 28 жовтня Київ знаходився на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Згодом Київ опустився на 10 місце світового рейтингу.

    Згідно з результатами досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, порівняно з попереднім тижнем дещо підвищився рівень забруднення повітря Києва діоксидом сірки та діоксидом азоту.

    Фахівці зазначили, що характер погоди 28 жовтня не сприяє розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

    Раніше у коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності. 

    екологія Київ атмосферне явище повітря
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