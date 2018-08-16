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    Британський гурт Suede зняв кліп у Чорнобилі

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    Британська група Suede - Британський гурт Suede зняв кліп у Чорнобилі
    Британська група Suede

    Музиканти з Британії записали ролик до своєї пісні в зоні відчуження недалеко від саркофага ЧАЕС

    Британська популярна група Suede створила кліп до синглу Life Is Golden. Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі музикантів.

    Кліп британці знімали в українському місті-примарі Прип'яті. Зйомки проходили зовсім поруч з Чорнобильською атомною електростанцією.

    Режисер ролика Майк Кристі говорить, що справа не тільки в катастрофі, яка забрала багато життів. У кліпі йдеться також про силу життя в природі там, звідки пішли люди.

      

    Ролик за день набрав трохи більше 21 тисячі переглядів. Самі музиканти в кліпі не з'являються. Ролик знятий за допомогою пілотованого дрона.

    Пісня Life Is Golden стане одним з треків восьмого альбому Suede під назвою The Blue Hour. Презентація платівки має відбутися 21 вересня.

     

     

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