Британський гурт Suede зняв кліп у Чорнобилі
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Розсилка
Музиканти з Британії записали ролик до своєї пісні в зоні відчуження недалеко від саркофага ЧАЕС
Британська популярна група Suede створила кліп до синглу Life Is Golden. Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі музикантів.
Кліп британці знімали в українському місті-примарі Прип'яті. Зйомки проходили зовсім поруч з Чорнобильською атомною електростанцією.
Режисер ролика Майк Кристі говорить, що справа не тільки в катастрофі, яка забрала багато життів. У кліпі йдеться також про силу життя в природі там, звідки пішли люди.
Ролик за день набрав трохи більше 21 тисячі переглядів. Самі музиканти в кліпі не з'являються. Ролик знятий за допомогою пілотованого дрона.
Пісня Life Is Golden стане одним з треків восьмого альбому Suede під назвою The Blue Hour. Презентація платівки має відбутися 21 вересня.