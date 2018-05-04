Британського міністра оборони переконують підтримати митний план Терези Мей

Уряд може зазнати поразки щодо питання збереження в митному союзі ЄС

В середині британського уряду іде боротьба за позицію міністра оборони Гевіна Вільямсона щодо політики Великої Британії щодо митниго питання у відносинах із ЄС. Про це повідомляє The Guardian. Прихильники радикального розриву із ЄС (Hard Brexit) бояться, що міністр оборони підтримає митний плат Терези Мей. Це дозволить вийти із глухого



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Гевін Вільямсон

Уряд може зазнати поразки щодо питання збереження в митному союзі ЄС

В середині британського уряду іде боротьба за позицію міністра оборони Гевіна Вільямсона щодо політики Великої Британії щодо митниго питання у відносинах із ЄС. Про це повідомляє The Guardian.

Прихильники радикального розриву із ЄС (Hard Brexit) бояться, що міністр оборони підтримає митний плат Терези Мей. Це дозволить вийти із глухого кута після того як в середу на засідання підкомітету уряду із питань виходу із ЄС новий міністр внутрішніх справ Саджид Джавід підтримав прихильників Hard Brexit. Гевін Вільямсом на засіданні висловив лише сумніви щодо плану «митного партнерства», яке просуває Тереза Мей.

Прихильники Hard Brexit побоюються, що відомство глави уряду спробує запропонувати будь-яку ціну за підтримку «митного партнерства». Проте, якщо Терезі Мей вдасться отримати підтримку свого плану серед більшості членів уряду це не знімає можливості поразки в Палаті громад в рамках голосування. І на сьогодні зберігається можливість що 20 депутатів-консерваторів підтримають позицію лейбористів щодо збереження членства в митному союзі ЄС.