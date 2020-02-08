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    «Буде знаково»: Зеленський хоче, щоб Папа Римський приїхав на Донбас

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    Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск - «Буде знаково»: Зеленський хоче, щоб Папа Римський приїхав на Донбас
    Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск

    «Щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на Донбасі, треба їхати на Донбас», - заявив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані «моментом істини» і «перевіркою на справжність».

    Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми говорили про найважливіше для України – припинення війни на Донбасі. Папа Франциск робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в різних куточках світу. Він неодноразово молився за мир і в Україні», - зазначив Зеленський.

    Він також просив Папу допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та Росії. Просив допомогти з досягненням миру та стабільності в Україні і «відчув розуміння й надію.

    «Буде знаково, якщо Його Святість прийме моє запрошення і відвідає Україну. Впевнений, що він має побувати не лише у столиці.  Щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на Донбасі, треба їхати на Донбас», - написав Зеленський.

    «Аби стати «президентом миру», як назвав мене Папа, я маю зробити все, щоб, їдучи Донбасом, бачити усміхнені обличчя, кольорові дитсадки та школи, сучасні лікарні й добрі дороги, чути дитячий сміх і знати, що війна в Україні – страшний спогад, якого світу не забути», - резюмував глава держави.

    Раніше повідомлялося, що подружжя Зеленських зустрілося з Папою Римським і подарувало йому ступу.

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