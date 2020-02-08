Зеленський розпочав офіційний візит до Ватикану



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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію

Програмою візиту передбачена аудієнція Володимира Зеленського з Його Святістю Папою Римським 8 лютого

Президент Володимир Зеленський 8 лютого розпочав офіційний візит до Ватикану, де зустрінеться з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском», - йдеться у повідомленні.

Також відбудеться зустріч президента з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участі секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Як повідомлялося, Зеленський розповів, про що проситиме Папу Римського. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським 8 лютого планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію.

Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності.

Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.

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