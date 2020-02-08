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    Суспільство

    Зеленський розпочав офіційний візит до Ватикану

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    Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію - Зеленський розпочав офіційний візит до Ватикану
    Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію

    Програмою візиту передбачена аудієнція Володимира Зеленського з Його Святістю Папою Римським 8 лютого

    Президент Володимир Зеленський 8 лютого розпочав офіційний візит до Ватикану, де зустрінеться з Папою Римським Франциском.

    Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

    «Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском», - йдеться у повідомленні.

    Також відбудеться зустріч президента з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участі секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

    Як повідомлялося, Зеленський розповів, про що проситиме Папу Римського. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським 8 лютого планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію.

    Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності.

    Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.

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