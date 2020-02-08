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    У світі

    Зеленський попросив Папу Римського допомоги зі звільненням полонених українців

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    Через два місяця після &laquo;Норманді&raquo; в Парижі попросив Папу Римського допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії, - Зеленський - Зеленський попросив Папу Римського допомоги зі звільненням полонених українців
    Через два місяця після «Норманді» в Парижі попросив Папу Римського допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії, - Зеленський

    Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі, - президент

    Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском попросив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Twitter.

    За словами Зеленського, понтифік робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі.

    «Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через два місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні», - написав президент.

    Як повідомлялося, Зеленський розпочав офіційний візит до Ватикану.

    Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених республік Донбасу, а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

    Крім того, Володимир Зеленський обговорив з президентом Італії Серджіо Маттарелла питання інтеграції України до НАТО та ЄС. Лідери двох країн також обговорили розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, підтримку Італією процесу реформ в Україні.

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