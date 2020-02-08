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    Суспільство

    Подружжя Зеленських зустрілося з Папою Римським і подарувало йому ступу

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    Подружжя Зеленських зустрілося з Папою Римським і подарувало йому ступу

    Перша леді України вибрала образ, який став прикладом модної дипломатії

    Володимир і Олена Зеленська зараз перебувають з офіційним візитом у Ватикані і вже встигли зустрітися з Папою Римським Франциском. Під час зустрічі вони обговорили питання звільнення українських полонених і підтримання миру на континенті.

    Український президент з дружиною також піднесли Папі Римському подарунок – святковий різдвяний посуд авторства українського бренду Gunia Project.

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    На сайті бренду Gunia Project виріб позначено, як «Ступа під кутю з розписом золотом»

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    Для такого відповідальної події перша леді України вибрала образ, який став прикладом модної дипломатії в дії – українські бренди тут перетнулися з італійськими: топ SIX., обруч Ruslan Baginskiy і спідниця Dolce & Gabbana. Завершували ансамбль в чорному кольорі туфлі Jimmy Choo.

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    На голові першої леді був обруч Ruslan Baginskiy, такий самий, як у мами Ілона Маска

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