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    Букерівська премія-2020: перемогу здобула наймолодша в історії нагороди письменниця

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    29-річна&nbsp;<span>Маріке Лукас</span>&nbsp;Ріневелд стала наймолодшою лавреаткою премії в її історії - Букерівська премія-2020: перемогу здобула наймолодша в історії нагороди письменниця
    29-річна Маріке Лукас Ріневелд стала наймолодшою лавреаткою премії в її історії
    Фото MMP Mischa Schoemaker ANP

    «Вечірній дискомфорт» — дебютний роман Ріневелд, який одразу став бестселером

    Переможцем Міжнародної Букерівської премії-2020 став твір «Вечірній дискомфорт» нідерландської письменниці Маріці Лукас Ріневелд. Це її дебютний роман, який оповідає про зростання дівчини-підлітка на фермі в консервативній християнській сім'ї. 29-річна Ріневелд стала наймолодшою лавреаткою премії в її історії.

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    Роман Ріневелд визнали найкращим серед 124 творів. Його відібрали до шорт-листа літературної премії разом зі ще п'ятьома творами письменників і письменниць із Ірану, Німеччини, Аргентини, Японії та Мексики.

    Відповідно до правил премії, авторка розділить приз — 50 тисяч фунтів стерлінгів — разом із перекладачкою роману англійською, Мішель Гатчинсон.

    У «Вечірньому дискомфорті» йдеться про історію фермерської сім'ї християн-консерваторів, розділеної горем. Брат головної героїні помирає, провалившись під лід; інший брат починає жорстоко поводитися щодо тварин; худобу на фермі вражає ящур; батьки стають ще більш консервативними. Головна героїня намагається відновити сім'ю, але вона від того ще більше розколюється.

    За словами Ріневелд, частково події у «Вечірньому дискомфорті» списані з її реального життя: коли їй було три роки, в неї помер старший брат, а сама вона також зростала на фермі в релігійній сім'ї. Письменниця (яка англійською називає себе «they») каже: на її малій батьківщині про роман говорили всі, але сім'я «надто налякана, щоб його прочитати».

    «Вечірній дискомфорт» — дебютний роман Ріневелд, який одразу став бестселером: у Нідерландах придбали 55 тисяч його примірників, а пізніше твір переклали французькою, іспанською, корейською, китайською, арабською та англійською мовами.

    Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як додаток до Букерівської премії. До 2015 року її вручали раз на два роки авторам, які писали будь-якою мовою, за наявності англійського перекладу їхніх книг, однак з 2016 року нагороду вручають щорічно за твір, перекладений англійською і виданий у Великій Британії.

    книги Нідерланди література премія
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