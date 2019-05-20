  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики «Ісламської держави» влаштували бунт у в'язниці в Таджикистані, є жертви

    • Розсилка
    Бойовики «Ісламської держави» влаштували бунт у в'язниці в Таджикистані, є жертви
    Фото: Asia-Plus

    30 засуджених терористів вбили трьох співробітників в'язниці

    У колонії в передмісті столиці Таджикистану стався бунт, внаслідок якого загинули співробітники і в'язні виправної установи.

    Про це повідомляє Asia-Plus з посиланням на Міністерство юстиції країни.

    «В ніч на 19 травня (в колонії в Вахдаті - ред.) відбулися зіткнення між ув'язненими і наглядачами. Є жертви і серед співробітників, і серед ув'язнених », - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Як повідомляється, 30 особливо небезпечних засуджених терористичної організації «Ісламська держава», яких утримують в цій колонії, озброївшись ножами і ріжучими предметами, взяли в заручники, а потім убили трьох співробітників установи і поранили кількох інших. Вони спробували втекти, однак були зупинені.

    Відзначається, що в результаті «невідкладних законних заходів з наведення внутрішнього порядку колонії, прийнятих з боку адміністрації, серед особливо небезпечних бунтівників є жертви». Їх точна кількість поки не відома.

    Наразі ситуацію нормалізовано.

    «За даним фактом тривають слідчі дії, за результатами яких буде повідомлено додатково», - йдеться в повідомленні прес-центру Мін'юсту Таджикистану.

    Читайте також
    смерть протест заручники Таджикистан Ісламська держава в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ