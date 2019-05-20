Бойовики «Ісламської держави» влаштували бунт у в'язниці в Таджикистані, є жертви



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Фото: Asia-Plus

30 засуджених терористів вбили трьох співробітників в'язниці

У колонії в передмісті столиці Таджикистану стався бунт, внаслідок якого загинули співробітники і в'язні виправної установи.

Про це повідомляє Asia-Plus з посиланням на Міністерство юстиції країни.

«В ніч на 19 травня (в колонії в Вахдаті - ред.) відбулися зіткнення між ув'язненими і наглядачами. Є жертви і серед співробітників, і серед ув'язнених », - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 30 особливо небезпечних засуджених терористичної організації «Ісламська держава», яких утримують в цій колонії, озброївшись ножами і ріжучими предметами, взяли в заручники, а потім убили трьох співробітників установи і поранили кількох інших. Вони спробували втекти, однак були зупинені.

Відзначається, що в результаті «невідкладних законних заходів з наведення внутрішнього порядку колонії, прийнятих з боку адміністрації, серед особливо небезпечних бунтівників є жертви». Їх точна кількість поки не відома.

Наразі ситуацію нормалізовано.

«За даним фактом тривають слідчі дії, за результатами яких буде повідомлено додатково», - йдеться в повідомленні прес-центру Мін'юсту Таджикистану.