Бужанський пояснив, чому не встав під час хвилини мовчання за загиблими на Майдані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані

За словами нардепа, віцеспікерка Ради Олена Кондратюк запропонувала вшанувати хвилиною мовчання лише частину загиблих

Депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський пояснив, чому не вшанував стоячи пам'яті загиблих учасників Революції гідності хвилиною мовчання у Верховній Раді 19 лютого. Причину він назвав у коментарі «Радіо Свобода».

«Я бачив кілька дописів, вони абсолютно брехливі, я поясню чому. На сьогоднішнє відео накладені вчорашні слова Стефанчука. Учора віцеспікер парламенту виступив і запропонував ушанувати пам'ять усіх загиблих на Майдані. Я встав разом з усіма, звісно. Я сумую за всіма загиблими. Сьогодні віцеспікер від БЮТ запропонувала вшанувати пам'ять однієї частини загиблих. Я категорично проти такого підходу», – сказав Бужанський.

Як повідомлялось, 19 лютого у Facebook з’явилося відео, де Бужанський не встав під час хвилини мовчання за загиблими на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько 100 осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.

У грудні 2019 року Бужанський заявив, що подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування закону про державну мову, оскільки його спрямовано на дискримінацію носіїв інших мов, насамперед російської.