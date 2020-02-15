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    Лідер «Слуги народу» оцінив ймовірність розпуску Ради

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    Лідер «Слуги народу» оцінив ймовірність розпуску Ради
    Фото «Лига.нет»

    У «слуг» різне уявлення про ймовірність розпуску парламенту

    Ймовірність дострокового розпуску Верховної ради України становить 15%. Про це заявив один з лідерів монобільшості - перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    За його словами, достроковий розпуск і нові вибори в український парламент малоймовірні. «Низько дуже оцінюю, на 15%», - заявив Корнієнко.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на одному із засідань фракції "Слуга народу» заявляв, що не планує розпускати Раду.

    «На засіданні фракції президент України урочисто і категорично заявив, що ні про який достроковий розпуск парламенту восени не може бути й мови. І закликав зосередитись на продуктивній роботі протягом всієї каденції», - заявив нардеп Максим Бужанський.

    До цього лідер фракції Давид Арахамія заявив, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання в 40%. При цьому ще пару місяців тому він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.

    У січні спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради.

    Джерело: РБК-Україна

    вибори Володимир Зеленський сериал «Слуга народа» Дмитро Разумков Давид Арахамія Олександр Корнієнко парламент Максим Бужанський
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