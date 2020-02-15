Лідер «Слуги народу» оцінив ймовірність розпуску Ради



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Фото «Лига.нет»

У «слуг» різне уявлення про ймовірність розпуску парламенту

Ймовірність дострокового розпуску Верховної ради України становить 15%. Про це заявив один з лідерів монобільшості - перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, достроковий розпуск і нові вибори в український парламент малоймовірні. «Низько дуже оцінюю, на 15%», - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на одному із засідань фракції "Слуга народу» заявляв, що не планує розпускати Раду.

«На засіданні фракції президент України урочисто і категорично заявив, що ні про який достроковий розпуск парламенту восени не може бути й мови. І закликав зосередитись на продуктивній роботі протягом всієї каденції», - заявив нардеп Максим Бужанський.

До цього лідер фракції Давид Арахамія заявив, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання в 40%. При цьому ще пару місяців тому він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.

У січні спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради.

Джерело: РБК-Україна