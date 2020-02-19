«Слуга народу» Бужанський: тіло, яке не встало вшанувати пам'ять загиблих на Майдані

Бужанський проігнорував хвилину мовчання у пам'ять Небесної сотні

Бужанський - це той, хто заради грошей готовий знищити землю, яка його породила

Сидяче тіло на фоточці - це бужанський.

Нардеп волею «мудрого українського народу» від партії зеленського. Сьогодні це тіло не встало в момент вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих на Майдані.

Так, я розумію, що треба чути інші думки. Так, я розумію, що нам потрібен діалог в середині суспільства між різними групами задля вибудовування єдиного спільного майбутнього. Так, я розумію, що є люди з різними поглядами на Майдан навіть серед тих, хто зараз воює на фронті.

Але ось це - уособлення того, що треба випалювати напалмом. Без будь-яких розмов та компромісів.

Це - ворог. Це - той, хто хоче, щоб українців не було. Це - той, хто заради беніних та медведчуківських бабок готовий знищити землю, яка його породила.

Це - той, з ким не можна й не треба вести ніяких перемовин. З ним треба боротися до останнього подиху. Бо такі як він і його господарі - це навіть гірші вороги за росіян. Бо ті мають свою імперську візію України як харчу для відбудови СРСР-2. А це - просто безродні покручі, які готові за зелений папірець слугувати кому завгодно, щоб потім втекти звідси.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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