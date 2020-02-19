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    «Слуга народу» Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані (відео)

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    <span>Бужанський проігнорував хвилину мовчання у пам'ять Небесної сотні</span> - «Слуга народу» Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані (відео)
    Бужанський проігнорував хвилину мовчання у пам'ять Небесної сотні

    На відеозапису з парламенту видно, що під час того, як у Верховній Раді оголосили хвилину мовчання в пам'ять загиблих на Майдані Бужанський не встав

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані.

    Відповідне відео з'явилось на сторінці у Facebook «Баба і кіт».

    Так на запису видно, що під час того, як у Верховній Раді оголосили хвилину мовчання в пам'ять загиблих на Майдані Бужанський не встав.

    Нагадаємо, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько 100 осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.

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