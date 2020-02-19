«Слуга народу» Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані (відео)



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Бужанський проігнорував хвилину мовчання у пам'ять Небесної сотні

На відеозапису з парламенту видно, що під час того, як у Верховній Раді оголосили хвилину мовчання в пам'ять загиблих на Майдані Бужанський не встав

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані.

Відповідне відео з'явилось на сторінці у Facebook «Баба і кіт».

Так на запису видно, що під час того, як у Верховній Раді оголосили хвилину мовчання в пам'ять загиблих на Майдані Бужанський не встав.

Нагадаємо, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько 100 осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.