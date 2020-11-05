Бюджетний день: Рада сьогодні розгляне головний фінансовий документ країни на 2021 рік

Спершу у порядку денному стоїть законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України 5 листопада планує розглянути законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік, а також супутній законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Про це йдеться у сьогоднішньому порядку денному парламенту.

Так, спершу у порядку денному стоїть законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, а потім законопроєкт №4000 про Державний бюджет України.

Окрім того, передбачається розгляд законопроєктів щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, про соцзахист населення в період карантину та щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян. Також у першому читанні – законопроєкти про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, щодо парламентського контролю.

Парламент планує розглянути й низку ратифікацій, зокрема, про внесення змін до угоди між Україною та Білоруссю про міжнародне автомобільне сполучення.

Додамо, що у порядку денному відсутній законопроєкт президента Володимира Зеленського про перезавантаження Конституційного суду. Також відсутній проєкт закону голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про е-декларування. Наразі невідомо, коли парламент планує розглянути ці документи.

Раніше повідомлялося, що проєкт держбюджету-2021 готовий до розгляду в Раді. Після опрацювання поправок в ньому дещо змінилося.

Між іншим, у п'ятницю 6 листопада уряд представить аудит країни.