Верховна рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОПів до 2022 року

Депутати хотіли відстрочити запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПа

Народні депутати Верховної Ради не змогли відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року.

Проєкт закону №4313 за основу підтримали лише 212 депутатів з 226 необхідних. А ось направлення законопроєкту на повторне перше читання підтримали 254 парламентарі.

Депутати хотіли відстрочити запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПа. Депутати зазначали, що через пандемію малий та середній бізнес має тяжкі наслідки.

У тексті законопроєкту пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їхній річний дохід не перевищує мільйон гривень.

Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов'язковим.

До слова, вранці 3 листопада під стіни Верховної Ради на протест прийшли підприємці, ФОП та малий бізнес. Мітингарі вимагали залишити для них спрощену систему оподаткування, не ускладнювати облік та звітність для ФОПа.

Нагадаємо, що закони про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг, а також про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі, які 17 жовтня підписав президент Володимир Зеленський.

Вони запроваджують обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, що працюють у сферах торгівлі та харчування. Разом з цим, таким ФОП та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети та комп’ютери.

Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.