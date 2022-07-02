Cадовий розповів, як у Львові готуються до можливої ескалації з боку Білорусі

В кожному районі Львова буде створено штаб оборони

Міська влада Львова провела оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва міста для того, щоб розуміти, як діяти в разі можливої ескалації з боку Білорусі. Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

«Ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність. Проговорили план оборони, сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення», – зазначив Садовий.

Він розповів, що в кожному районі Львова буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. За словами Садового, поки що їх не будуть переводити на цілодобове чергування, проте це рішення може змінитись. Також розглядається варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

Окрім того, міська влада продовжує формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

«Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу», – пише Садовий.

Разом із цим він запевнив, що місто перебуває в безпеці.

Нагадаємо, у Міністерства внутрішніх справ (МВС) є інформація про можливі провокації з боку Білорусі. Мова йде про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп.

Як повідомлялося, на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.