МВС попередило про можливі провокації з боку Білорусі

Білорусь перекидає ДРГ до кордону з Україною

У Міністерства внутрішніх справ (МВС) є інформація про можливі провокації з боку Білорусі. Мова йде про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

«Ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення Білорусі у російсько-українську війну, – йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах», – розповів Єнін.

При цьому він підкреслив, що українці в питанні загрози нападу з боку Білорусі стикаються з масованим застосуванням дезінформації.

«На превеликий жаль, деякі представники місцевої влади підхоплюють цю дезінформацію, поширюючи паніку серед населення», – зазначив Єнін.

Як повідомлялося, на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.



