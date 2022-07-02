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    МВС попередило про можливі провокації з боку Білорусі

    Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії - МВС попередило про можливі провокації з боку Білорусі
    Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії
    фото з відкритих джерел

    Білорусь перекидає ДРГ до кордону з Україною

    У Міністерства внутрішніх справ (МВС) є інформація про можливі провокації з боку Білорусі. Мова йде про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

    «Ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення Білорусі у російсько-українську війну, – йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах», – розповів Єнін.

    При цьому він підкреслив, що українці в питанні загрози нападу з боку Білорусі стикаються з масованим застосуванням дезінформації.

    «На превеликий жаль, деякі представники місцевої влади підхоплюють цю дезінформацію, поширюючи паніку серед населення», – зазначив Єнін.

    Як повідомлялося, на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

    Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

    Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

    Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

    Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

    Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Читайте також: Чи нападе Білорусь на Україну? Мінськ послав черговий сигнал


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    МВС попередило про можливі провокації з боку Білорусі