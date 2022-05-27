Суд взяв під варту львів’янина, який коригував ракетні удари по місту

Ідентифіковано чоловіка, який здійснював коригування ракетних ударів по Львову 18 квітня

З квітня підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами

Жителю Львова оголошено про підозру у державній зраді, вчиненій під час війни. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Львова у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

«Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням Служби безпеки України у Львівській області», – зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що харківський школяр коригував вогонь росіян по рідному місту.

Крім того, Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант звітував про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію.